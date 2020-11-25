تراند اليوم : أهمية الرياضة اليومية للمرأة

من المعروف أن الرياضة مفيد ومهمة جداً لكل إنسان، وقد تكون سبباً رئيسياً في الابتعاد عن الأمراض، وتعود الجسم على الرشاقة والحيوية والنشاط.

لذلك لا بد سيدتي من ممارسة النشاطات الرياضية بشكل يومي، حتى تتمتعي بصحة جيدة.

ولا شك بأن الممارسه المنتظمه للرياضه تساعد دوماً على الحفاظ على القوام المتناسق لجسمك، وأيضا لزياده القدره على التحمل والمرونه، كما تساعد أيضاً على الوقايه من الامراض.

واليوم سنقدم لكم أبرز التمارين الرياضية، لكن دون أن ننسى بضرورة الاستحمام بعد ممارسة أي نشاط رياضي، خوفاً من انتشار الجراثيم على الجسم، ويمكنك الاعتماد على سائل الاستحمام من سيفجارد الذي يقضي على 99 % من الجراثيم:

الركض :

وهو من أهم التمارين الرياضية للمرأة، كونه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن الجري يعمل على زيادة قدره الأوعيه الدمويه وزيادة قدره التحمل العضلي.

السباحة:

تساعد السباحة على تحريك كامل عضلات الجسم، حيث يزداد عمل القلب لإنتاج المزيد من الطاقة، مما يعزز من قدرات الأوعية الدموية.، وتساعد على استرخاء الجسم والذهن.

تمرين الضغط:

حيث يقوي تمرين الضغط الصدر ويبني عضلاته، بالإضافة إلى أنه يقوي اليدين والساعدين وعضلات الظهر، والعضلة التي لها رأسين ، والعضلة الثلاثية، ويقوي الكتفين بشكل ملفت.

تمرين البطن:

تمرين البطن التقليدي وهو أن تستلقي على ظهرك مع ثني الركبتين وتثبيت القدم على الأرض ووضع الكفين خلف الرأس والمرفقين إلى جانبها، ثم الاعتماد على عضلات البطن، ابدائي برفع جسدك إلى أعلى والعودة إلى أسفل لمدة 2 دقيقة.