تراند اليوم : بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2018

بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2018 ، يقدم موقع الخليج 365 لكل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، اليوم السبت، نتيجة الثانوية الازهرية 2018 بالإسم أو نتيجة الثانوية الازهرية من خلال رقم الجلوس عبر موقع الازهر التعليمي أو رابط بوابة الأزهر الشريف المتخصصة في عرض نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي /2018، بعد حدوث ضغط شديد وعدم فتح موقع نتيجة الأزهر طوال اليوم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

يبحث الكثير عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 من خلال الإسم أو حتي نتيجة الشهادة الأزهرية من خلال رقم الجلوس بعد توقف موقع بوابة الأزهر وموقع الازهر التعليمي لساعات طويلة اليوم السبت منذ أن اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، النتيجة وأعلن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي صباح اليوم بمقر مشيخة الأزهر وإعلان نسب النجاح.

رابط الموقع التعليمي للأزهر

حيث يمكن لطلاب الأزهر الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري من خلال موقع نتيجة.نت من هنا أو موقع بوابة الأزهر التعليمي من هنا أو الموقع التعليمي للأزهر الشريف من هنا ، ومن لم يستطيع الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية يقوم بكتابة رقم الجلوس في تعليق أسف الموضوع وسوف يتم الرد فوراً بالنتيجة.

اقرأ أيضاً

أوائل الثانوية الأزهرية 2018

وكان الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجري اتصالًا هاتفيًّا أمس الجمعة بأوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2016/2018، في جميع الشعب ” شعبة علمي وشعبة أدبي وشعبة إسلامية” كما التقي معهم داخل مقر مشيخة الأزهر ، فور إنهاء مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، وقرر إعفاء الأوائل من مصاريف الدراسة طوال دراستهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة ورحلة حج لوالد ووالدة كل طالب صاحب مركز أول علي مستوي الجمهورية.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2018

وينشر موقعنا أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 في جميع الشعب المختلفة هم :”الشعبة الإسلامية، محمد أحمد عبد الوهاب السيد، المجموع: 646، والأول علي القسم الأدبي “مبصر” سهيلة مجدي فاروق سعد، المجموع: 612، والأول علي القسم الأدبي “كفيف” أمل محمد أحمد عبد الغفار فودة، المجموع: 583، والأول علي القسم العلمي، إيمان عزيز محمود حسن كاشف، المجموع: 648.

النتائج من هنا