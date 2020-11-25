تراند اليوم : موقع الازهر التعليمي البوابة الإلكترونية azhar.eg – نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 عبر موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية اليوم، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بنسبة نجاح 57.2% لجميع الشعب، حيث تقدم لامتحانات هذا العام 166ألفا و787 طالبا وطالبة، وكان الحضور 114 ألف و177 فقط.

نتيجة ثالثة ثانوي أزهر، وأجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يوم الخميس الماضي اتصالا هاتفياً بالطالب صاحب المركز الأولى على مستوى الشهادة الثانوية الأزهرية من مختلف الشعب، وتقديم التهاني إليهم، وطالبهم بمزيد من التفوق والنجاح مستقبلاً، مع منحهم منحة رحلة حج لوالديهم، بالإضافة لمكافأة مالية وإعفاءهم من المصروفات الجامعية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي أزهر من خلال الاسم ورقم الجلوس، عبر رابط موقع الأزهر التعليمي، وسنقوم بوضع روابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2018الدور الأول الآن عبر الرابط التالي من هنا

موقع الأزهر التعليمي

موقع الأزهر التعليمي هو البوابة الإلكترونية لطلاب التعليم الأزهري، والتي يمكنهم من خلالها متابعة نتيجة الثانوية الازهرية والحصول عليها بمنتهي السهولة فور صدورها رسمياً، وذلك بعد لحظات من اعتمادها مساء اليوم السبت. من هنا

أسماء اوائل الثانوية الأزهرية 2018

حصل الطالب محمد أحمدعبد الوهاب السيد على المركزالأول على مستوى الثانوية الأزهرية 2018الشعبة الإسلامية، وهو تابع لمنطقة الإسكندرية الشعبة الإسلامية، وذلك بعد الحصول على مجموع 646 درجة، وحصلت الطالبة سهيلة مجدي فاروق سعد على مجموع 612 القسم الأدبي”مبصر” منطقة القاهرة القطامية النموذجية، فيما حصلت الطالبة أمل محمد فودة على المركز الأول “كفيف” بمعهد الروضة بالشرقية،وذلك بمجموع 583 درجة، فيما حصلت الطالبة إيمان عزيز محمود حسن كاشف على المركز الأول في القسم العلمي وهي تتبع منطقة الدقهلية معهد شبراهور،وذلك بعد حصولها على مجموع 648 درجة.

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ويترقب طلاب الثانوية الأزهرية في تلك الأثناء موعد المؤتمر الصحفي المقرر إنعقاده بمقر مشيخة الازهر، لاعتماد نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وبالتالي نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2017 على موقع الأزهر التعليمي، وسنقوم من خلال هذا المقال بمتابعة أحداث المؤتمر الصحفي ووضع روابط الحصول على النتيجة من أكثر من مصدر.

تنسيق جامعة الأزهر 2018

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع البنات، أن باب تنسيق جامعة الأزهر للعام 2018سيتم فتحه لمدة 72 ساعة، يتم بعدها إعلان نتيجة التنسيق على البوابة الإلكترونية، ومن ثم يُعاد فتح القبول بكليات جامعة الأزهر مجدداً، وذلك بعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني مباشرة، وتبدو مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر هذا العام قريبة نسبياً من العام الماضي.