تراند اليوم : بوابة الازهر نتيجة الثانوية الازهرية : بوابة الازهر الالكترونية الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

بوابة الازهر نتيجة الثانوية الازهرية : بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ،ولطالما كانت بوابة الازهر الالكترونية واحدة من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بشكل عام، وللمعاهد الازهرية المصرية على وجه الخصوص، حيثُ أنّ المعاهد الأزهرية كانت ولا زالت تحتلّ مركزًا من المراكز الأولى في التعليم النشط والتعليم الفعّال في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فقد تخرّج منها الآلاف من الكُتّاب والعلماء في شتّى المجالات، لا سيّما في مجال العلوم الشرعية الدينية، وهذا ما جعلها وجهة أوليّة في الاهتمام من قبل أولياء الأمور، حيثُ عدد إلحاق الطلاب فيها يتزايد بشكل مستمر كل سنة، فقد شهد العام الماضي 2017 ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب في المعاهد الأزهرية في كافة محافظات مصر، وهذا مؤشّر قوي على أنّها صرح تعليمي كبير وله ثقل واضح بين المؤسسات التعليمية في مصر، لا سيّما المدارس الإبتدائية والثانوية، وكذلك الثانوية، والآن في فقراتنا هذه سنضع لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 الترم الأول، بالإضافة إلى رابط بوابة الازهر الالكترونية.

بوابة الازهر الالكترونية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أعلن قبل أيام عن انتهاء كافة وحدات كنتولات التصحيح المركزية في كافة الدوائر التعليمية التي يوجد بها معاهد أزهرية قد أنهت مرحلة تصحيح أوراق المرحلة الثانوية، والصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2018، وفي أقرب وقت سيتمّ الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الفصل الدراسي الاول 2018، ولكن قبل أن يتمّ اعتماد النتائج سيتمّ إرسالها إلى الدكتور أحمد الطيب، فضيلة شيخ الأزهر، وهذه هي المرحلة التي تعتبر المرحلة الأخيرة في اعتماد النتائج، وأشار الطيب إلى أنّ نتيجة الثانوية الازهرية ستُطرح على بوابة الازهر الالكترونية بعد ظهورها بشكل فوري، وذلك على موقع الأزهر التعليمي، سعيًا منهم لتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب ولأولياء الأمور في الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2018

هنا في هذه الفقرة سنوافيكم بكامل خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية الترم الاول 2018، فكل ما عليكم فعله هو الخطوات التالية:

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الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع بوابة الازهر الإلكترونية الرسمي .

الخطوة الثانية اكتبوا رقم الجلوس .

الخطوة الثالثة عليكم الضغط على النتيجة، أو اضغطوا على المجموع الكلي .

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018

مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والعلوم، والإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والصحة، والقرآن الكريم، والخط العربي كلها تمّ تصحيحها من قبل كنترولات التصحيح التابعة للمعاهد الأزهرية في كافة المحافظات، ولكن كما أسلفنا الذكر من المنتظر أن يتمّ طرح نتئجة الشهادة الثانوية الازهرية 2018 على سماحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليتمّ اعتمادها بشكل نهائي.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الترم الاول

الترم الاول قد انتهى، وانتهت اللجان المختصة بتصحيح أوراق الاختبارات من ذلك، ولكن الآن وفي الوقت الذي باتت فيه نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية الترم الاول محطّ اهتمام الكثير لم يتمّ الإعلان عنها حتّى هذه اللحظة، وفور الإعلان عنها من قبل الدكتور أحمد الطيب، سنوافيكم برابط الاستعلام المباشر عنها، وذلك تسهيلًا عليكم لتحصلوا على النتيجة بشكل أسرع وأسهل مما كانت عليه الأمور في السابق، ومن الجدير ذكره أنّ المعاهد الأزهرية في العامين السابقين سعت وبكل جهد لتفعيل التعلم النشط، وإدخال وإقحام الطالب في العملية التعليمية، حيُث تمّ الاستغناء عن التعليم التقليدي الذي يعتبر المعلم هو المحور الأساسي في التعليم، وتمّ تسليط الكثير من الضوء على دور المتعلم وطالب العلم في التعليم.

في الختام نودّ أن نُؤكّد لكم أنّنا نعمل على قدم وساق لنوفر لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018 الترم الأول، لتحصلوا على النتيجة فور الإعلان عنها، حيثُ اعتدنا دومًا أن نكون الأسبق في توفير كل ما تسعون للحصول عليه، من نتائج اختبارات، ومن معلومات أخرى تخص العملية التعليمية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

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