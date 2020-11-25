تراند اليوم : تعلن الانتهاء من أطول طريق دائري في أفريقيا: يربط 7 محافظات

أعلنت وزارة النقل عن انتهاء أطول طريق دائري في أفريقيا والشرق الأوسط وهو الإقليمي الدائري والذي يبلغ طوله 400 كيلو متر حيث يربط 7 محافظات بالوجهين البحري والقبلي بالدائري القديم ومحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم يدخل ضمن الافتتاحات الرئاسية المقبلة.

وقال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري، إن الإقليمي الدائري هو درة الطرق المصرية حيث يربط شبكة الطرق السريعة بين المحافظات بمداخل القاهرة الكبرى الرئيسية، مشيرا إلى أن هذا الطريق انجاز جديد لمصر حيث سيرفع من تصنيف مصر على مستوى العالم من حيث شبكة الطرق الحديثة والمنفذة طبقا للمواصفات العالمية.

ولفت إلى أن الطريق يربط محاور النقل المختلفة ببعضها، لزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى، والمساهمة فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، كما سيوفر دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل القاهرة، وينقل حركتها خارج القاهرة.

وكشف رئيس هيئة الطرق والكباري إن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بتكلفة 11مليار جنيه وبأطوال 1000كيلو متر ويأتي في مقدمة هذه المرحلة طريق القاهرة /أسيوط الغربي بطول 400كيلو متر حيث يتم إنشاء أضخم طريق خرساني من القاهرة حتى المنيا بطول 200كيلو متر وذلك للتغلب علي مشكلة النقل الثقيل والمحاجر التي تؤثر على الطريق.