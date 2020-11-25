تراند اليوم : نتجتك www azhar eg education نتيجة الثانوية الازهر 2018 حسب الاسم ورقم الجلوس الازهر الشريف البوابة الالكترونية للخدمات والمعلومات

أعلنت رسميا ظهر اليوم كافة نتائج الثانوية الازهرية لجميع الطلاب والطالبات في معاهد الازهرية كافة.

حيث ننشر لكم عبر موقعنا الاخباري جميع الاخبار المتعلقة بالشهادة الثانوية الأزهرية، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هــــنـــــــــا.

حيث سيتم عرض نتائج الشعبتين أدبي وعلمي إلي جانب الشعبة الإسلامية وذلك في جميع المحافظات، حيث انتهت امتحانات الأزهر في 1 يوليو الجاري.

حيث انتهت عملية التصحيح الحالية لجميع الأوراق وتم رصد النتائج النهائية وتم اعتماد النتائج والنشر عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر (نتائج الامتحانات).