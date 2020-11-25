تراند اليوم : تحضير درس الممنوع من الصرف للسنة الثانية ثانوي علمي

تحضير درس الممنوع من الصرف للسنة الثانية ثانوي علمي، مع تبيان مالمقصود بالممنوع من الصرف، ولماذا لايجوز تنوين بعض ألاسماء ، ومايمنع لعلة واحدة.

مالمقصود بالممنوع من الصرف؟

الجواب: هو الممنوع من التنوين فهناك أسماء لايجوز أن تنون مثل إسماعيل ،أحمد وعصمت وفاطمة.

لماذا لايجوز تنوين بعض ألاسماء؟

اللغة العربية لم ترد تنوين بعض ألاسماء فجمع العلماء هذه الأسماء وبدأو يبحثون عن علة سبب منعها فوجدوا أن جميع الأسماء التي منعت من الصرف تكون إما لعلة واحدة أو لعلتين .

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مايمنع لعلة واحدة

مالأسماء التي تمنع من الصرف لعلة واحدة ؟

الجواب : هناك ثلاثة أنواع من الأسماء تمنع من الصرف لعلة واحدة وهذه الأسماء هي :

1_المختوم بألف التأنيث المقصورة : وهي ألف الزائدة ( والمقصود بأنها زائدة ، أنها ليست من أصل الكلمة مثل كبرى ، دنيا ، بشرى .....)

2_المختوم بألف التأنيث المدودة : وهي ألف وهمزة زائدتان في أخر بعض الأسماء مثل صحراء ، شهداء ، ضعفاء ......

وكل مؤنث دال على لون مثل حمراء ، أو عيب مثل عمياء أو حيلة مثل غيداء .

فإذ لم تكن الألف والهمزة زائدتان فلا يمنع من الصرف مثل ضياء ، سماء.

3_ صيغة منهي الجموع : وهي كل جمع تكسير فيه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل مساجد ، كنائس .....

يمكن أن يكون بعد الألف حرفان مثل تماثيل ، تماسيح .....

أما إذ لم يكن وسطها ساكن فلا تمنع من الصرف مثل تلامذة

تدريب : أذكر كل إسم ممنوع من الصرف في كل مما يأتي مع بيان سبب المنع :

هباء ، شياطين ، خضراء ، عشاء ، سلمى ، نجوى ، مازحين .