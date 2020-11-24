تراند اليوم : قصة مثيرة-المواطن عصام أبو زيد وزوجته يرزقون بـ3 توائم بعد 13 عاماً من الزواج

غزة – أحمد المشهراوي- خاص الخليج 365:

بعد 13 عاماً من الانتظار الصعب والشاق، لمن هم الأغلى على قلبي والدهما، عمت الفرحة عائلة أبو زيد من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بعد أن رزقت العائلة بـ 3 توائم في يوم واحد.

كان المواطن عصام راغب أحمد أبو زيد، تزوج قبل 13 عاما، وبقي ينتظر أولاده بشوق وشغف، إلا أن الله- عز وجل، لم يشأ، ورغم الجهود الطبية التي بذلها، وتوجهه إلى الأطباء والوصفات التي شارها عليه الكثير، إلا ان الفرحة جاءت بعد عق وثلاث سنوات، لتغمر الاب والأم، والجدة، والجد والأحباب بهذه الفرحة الكبيرة.





وقد تقاطر الأحبة على منزل عائلة ابو يد، وهبروا عن سعادتهم الكبيرة بقدوم التوائم جميعهم بخير، بعد التخوفات من عملية الولادة، حيث التوائم والاولاد بخير، خاصة أن إرادة الله غالبة، وليس كل ما يتردد بأنه صحيح، خاصة أنه زار العديد من المستشفيات والأطباء في مراكزهم الطبية والعلاجية والذين أجمعوا على أنه لا يعاني وزوجته من أي مشاكل في الانجاب.

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وأشار المواطن أبوزيد، لصحيفة " الخليج 365" إلى أنه "لم يصاب باليأس والإحباط خلال تلك الفترة الطويلة"، مستدركًا: "بل كانت لدي دائما حالة من الأمل والتفاؤل بعطاء الله الكريم والاحساس بأنه سيرزقه وسينجب، وكنت دائم الاستغفار والدعاء". وبين المواطن أبو زيد أنه وأهله لم يصدقوا نبأ أن زوجته قد أصبحت حاملًا، فبكوا من شدة الفرح وخروا ساجدين شكرًا لله عز وجل على كرمه بعد هذه المدة الطويلة، لافتا إلى أنه وزوجته صبرا وأنعم الله عليهما بالأولاد.



