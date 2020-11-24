تراند اليوم : صندوق التشغيل الفلسطيني .. التسجيل بمشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية ( الصندوق الفلسطيني للتشغيل )

يعد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية المظلة والعنوان الوطني لتأهيل وتشغيل الشباب الفلسطيني والمتعطلين ودعم المبادرات الشبابية الريادية في إطار تعزيز مستوى التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتوافق مع ذلك.

حيث جاءت عملية إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ترجمة لتوصيات محلية وعربية ودولية، تكللت بصدور مرسوم رئاسي دعا لإنشاء الصندوق في عام2003.

انطلق الصندوق ككيان وطني قانوني مستقل، يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز تنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، وبالتالي التخفيف من الفقر والحد من ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الفلسطيني والعاطلين عن العمل في فلسطين.

تعريف بالمشروع:" تشغيل الشباب من أجل التنمية " بعث روح الأمل"

الصندوق الفلسطيني للتشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال بصدد تنفيذ مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية في قطاع غزة بعث روح الأمل " بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP و الممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لاعادة اعمار قطاع غزة بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية حيث يهدف المشروع إلى دفع عجلة إعادة الإعمار والتأهيل في قطاع غزة من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات وتطوير للمهارات العملية ل(2500) من الشباب و الخريجين العاطلين عن العمل و ذلك بتنفيذ مهام محددة، ذات مخرجات فعالة وذات قيمة، ممكن ان تفتح الأفق لفرص تشغيل مستدامة، عن طريق التشغيل في مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وفق احتياجات هذه المؤسسات لموارد بشرية ، فترة التشغيل 3-6 شهور للفئات التالية:

فئة خريجي الجامعات والكليات الجامعية .

فئة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل .

فئة خريجي المدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

فئة خريجي مراكز التدريب المهني المعتمدة من وزارة العمل.

وفق الشروط التالية:

شروط التسجيل (للمستفيدين):

أن يكون خريج من جامعة أو كلية معترف بها في التخصصات المذكورة في الطلب.

ألا يكون لديه عمل في الوقت الحالي.

أن يكون على استعداد تام لتخصيص وقت دوام كامل للمؤسسة المستضيفة خلال فترة التشغيل في حال تم اختياره.

يعبئ الطلب لمرة واحدة فقط ولا يمكن التعديل عليه بعد الانتهاء من التعبئة.

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا، قال إن الوزارة ستعلن في شهر نوفمبر المقبل عن 2500 فرصة عمل مؤقت.التسجيل من هنا

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