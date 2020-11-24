تراند اليوم : ماذا حدث قبل زفافها بليلة؟.. بريطانية علمت بأنها ستعيش ثلاثة سنوات فقررت الزواج

بريطانيا / الخليج 365:

أكد أطباء لشابة بريطانية في مقتبل العمر أنها ستعيش ثلاث سنوات بعد تشخيص إصابتها بورم دماغي نادر في مرحلة متقدمة.

وأفاد موقع "ميرور" البريطاني أن المدونة الشهيرة "آنا سوابي" (24 عاما) أصيبت بنوع نادر جدا من سرطان الدماغ من الدرجة الثالثة يعرف بـ"ورم النجمي الكشمي" في كانون الثاني 2015.

وأوضح الموقع أن "آنا" كانت تنوي عقد قرانها في 17 من أيلول الجاري في يوركشير دايلز من رجل أحلامها الذي تعرفت عليه عبر تطبيق المواعدة "ثاندر" العام الماضي، قبل أن تتدهور حالتها كثيرا.

وأعلنت عائلة المدونة وفاتها قبل يوم من زفافها في تدوينة كتبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيها: "رقدت آنا بسلام في ساعات الصباح الأولى. تعجز الكلمات عن وصف الحزن العميق الذي نشعر به جميعنا. لكن وسط كل هذا الحزن، نعتزّ كثيراً بشجاعتها ومعنوياتها العالية والتصميم الذي أظهرته طوال فترة مرضها".

اقرأ أيضاً

وأضافت العائلة: "إن كان هناك من شخص يعلّمنا كيف يجب أن نعيش، فهو آنا لويز سوابي، ابنتنا الجميلة والشجاعة".

وعُرف عن "آنا" شنّها حملة بلا هوادة للتوعية وجمع الأموال من أجل الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمصابين بسرطان الدماغ.

وقد ساهمت في جمع نحو 80 ألف جنيه إسترليني لحملة الأبحاث حول أورام الدماغ.

انتهى