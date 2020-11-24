ملياردير يسخر من أزمة الفنان محمد رمضان

علق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، بطريقة ساخرة، على حملة الانتقادات الواسعة الذي تعرضه لها الفنان المصري محمد رمضان، وأحيل للتحقيق في مصر بعد حضوره حفلا ونشره صورة مع مغنٍ إسرائيلي خلال إحدى الحفلات في الإمارات.

وكتب ساويرس في تغريدة: "‏من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت أبص علي باسبور أي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".

وعلّق الفنان رمضان، على قرار إيقافه عن التمثيل، بعد نشره صورة مع مغنٍ إسرائيلي خلال إحدى الحفلات في الإمارات.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته: "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير".

وأضاف: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري أعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! ".

وتابع تصريحه بالقول: "انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقتي في الله وحده".