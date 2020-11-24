حقق 100 مليار خلال أشهر.. إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم

أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، بفضل ارتفاع سعر سهم تيسلا، يوم أمس الاثنين، بنسبة 6.5%، حيث زادت ثروة ماسك بمقدار 7.2% مليار دولار خلال يوم واحد، لتبلغ 127.9 مليار دولار، ومنذ بداية العام زادت قيمة ثروة ماسك البالغ من العمر 49 عاما بمقدار 100.3 مليار دولار.

وحصل مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، على المركز الثاني متجاوزاً الملياردير بيل غيتس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد أسابيع فقط من تخطيه مارك زوكربيرج، ليصبح بيل غيتس في المركز الثالث في القائمة حاليا بثروة تبلغ 127.7 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 100 مليار دولار في السنة، أي بزيادة خمسة أضعاف إلى 127.9 مليار دولار، بعد أن ارتفعت أسعار أسهم تسلا بنسبة 500٪، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ويذكر، أن ثروة بيل غيتس، كانت من الممكن تجاوز ثروة ماسك، إلا أنه تبرع بجزء كبير منها للأنشطة الخيرية.

وكان هذا العام ناجحا إلى حد كبير لماسك، فقد شهد نجاح مهمته الفضائية في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار أول عقد تجاري لها مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

يذكر أن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات يراقب حركة أثرياء العالم يوميا، حيث يتم تحديد ثروة كل شخص على أساس القيمة السوقية لمحفظة الأسهم والاستثمارات التي يمتلكها. "إرم نيوز".

ويحتل جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية أمازون، رأس القائمة بثروة تقدر بحوالي 182 مليار دولار.