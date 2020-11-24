نقابة الصحفيين في مصر: مقاطعة أخبار محمد رمضان ومنع نشر اسمه أو صورته

أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصري، اليوم الثلاثاء، قرارا ملزماً لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.

وأكد المجلس، أن مخالفة قرار مقاطعة محمد رمضان، ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وأدان نقابة الصحفيين، مخالفة الممثل محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، مشيرةً إلى أن تم إحالته للتحقيق.

كما وشددت النقابة على قراراتها المتعلقة بحظر جميع أشكال التعامل والتطبيع مع دولة الاحتلال حتي يتم تحرير جميع الدول العربية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان الممثل المصري محمد رمضان، قد خالف قرار النقابات المهنية المصرية، بلقاءه شخص ينتمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حفل بمدينة دبي والتقط صورة معه، مما أثارت غضبا واسعا على صعيد جمهوره في الدول العربية.