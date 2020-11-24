تراند اليوم : نتائج كفايات المعلمين 1441

نتائج كفايات المعلمين 1441 ،وأعلَن المركز الوطني للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعلِيم العالي موعِد ظهور نتائج اختبار كفايات المعلمين والمُعلّمات للعام الهجري 1441، ونتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات التي سيتمّ نشرُها عبر موقع نتائج قياس، حيثُ ذَكر مُدير مكتب العلاقات العامة والإعلام لمركز قياس الوطني أنّ نتائج اختبار كفايات المعلمين والمُعلّمات ستظهراليوم، في هذا فهرس نُرفِق لكُم رابط موقع نتائج قياس الرسمي للاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات

نتائج كفايات المعلمين والمعلمات والتي يتمّ عقدُها كُل عام في المملكة العربية السعودية بإشراف من إدارة وزارة التربية والتعليم العالي، وهِي من أهمّ الاختبارات التي تُتابع مستوى المعلمين والوقوف على إمكانياتهم التعليميّة وتهدُف إلى الوقوف على الحد الأدني من المعايرر المطلوب توافرهافي المعلمين والمعلمات المتقدمين الى مهنة التدريس، وتزويدهم بالمهارات الكافية لأداء العملية التعليمية وتطويرها، وهذه الاختبارات يتمّ وضعها من قبل لجنة مُختصّة يخضع لها جميع المعلمين والمعلمات الجُدد في كافة التخصصات العلمية والتعليمية.

بعد الانتهاء من اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات تُفرز اللجنة المُختصّة المتقدمات والمتقدمين من نجحوا في الاختبارات وتفاضِل فيما بينهم، ثُم يتمّ عقد مقابلة معهم وافرازهم على المؤسسات التعليمية في المملكة، ومن ثَمّ مُباشرة العمل.

موقع نتائج قياس

تُتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر المركز الوطني للقياس وموقع نتائج قياس عن طريق رقم المشترك والرقم المدني، الذي يحصل عليه المشترك عند تقديمه لاختبارات قياس.

رابط نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

وسعيًا من وزارة التربية والتعلِيم العالي لتذليل الصعاب وتسهِيل عملية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات وتوفِير للوَقت والجُهد أتاحت الوزارة عبر المَركز الوطني للقياس والتقويم وسائل عِدّة للاستفسار والاستعلام عن النتيجة من خلال وضع خطوط اتصال هاتفية من بينها رقم خدمة قياس 920033555، أو من خلال موقع نتائج قياس عبر هذا الرابط .

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