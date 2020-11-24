تراند اليوم : بالصور/ تتويج ملكة جمال جاميكا بلقب ملكة جمال العالم لـ2019

لندن - الخليج 365

حصلت ملكة جمال جاميكا توني آن سينغ على لقب ملكة جمال العالم لعام 2019، خلال حفل أقيم السبت، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت سينغ التي تخرجت من جامعة فلوريدا، إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال، ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة، قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وقالت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

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