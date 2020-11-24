تراند اليوم : آخر ما كتبت روان أبو هواش على الفيسبوك قبل مقتلها على يد طليقها

غزة / الخليج 365

أثار مقتل السيدة روان أبو هواش على يد طليقها وقيامه بإلقاء جثتها داخل مزرعة نخيل قرب البحر الميت غضبا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل رواد التواصل الاجتماعي، منشور سابق للسيدة أبو هواش، عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك" معربة عن أملها أن يتمتع أطفالها الأربعة بسعادة طول الحياة.

وقالت روان في آخر منشوراتها، "يا ريت أقدر أوصي الدنيا متأذيش أولادي، يا ريت عندي القدرة أجمع السعادة الي في الدنيا، وأحطها في قلبهم"

وقتلت روان أبو هواش (أم لأربعة أطفال) على يد طليقها من أبناء العمومة عادل أبو هواش وتم العثور على جثتها في منطقة البحر الميت شرقي اريحا.

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وقالت الشرطة الفلسطينية إنها ألقت القبض على القاتل، الذي أقر بارتكاب جريمته بعد استدراج ضحيته.

وتم أمس الجمعة عقد "هدنة عشائرية" بين أفراد من عائلة أبو هواش "أبناء عمومة"، بحضور وجهاء محافظة الخليل، لإنهاء الخصومة الناتجة عن قتل شاب لطليقته من قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا بالخليل.

وأثارت الهدنة العشائرية، جدلا بين النشطاء، بعد اتفاق ذوي الطرفين، بعد قيام أحد المتحدثين باسم "الجاهة" التحدث بعبارات، مثل "اللي حصل حصل"، و"هذي أحداث بتصير في كل مكان". مستذكرين حادثة اسراء غريب.