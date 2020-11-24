تراند اليوم : الهيئة الوطنية العليا تعلن شعار الجمعة القادمة لمسيرات العودة

غزة/ الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة ، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً دعت فيه الجماهير الفلسطينية بغزة للمشاركة الواسعة في فعاليات القادمة الـ 85 والتي ستحمل شعار "الخليل عصية على التهويد".

وفيما يلي نص البيان كما وصل الخليج 365 نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار

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في ختام الجمعة الرابعة والثمانون (جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا)

يا جماهير شعبنا... أيتها الجموع الهادرة في غزة والثائرة في القدس والضفة وكل بقعة من فلسطين...

يا من انتصرتم بإرادتكم وتصميمكم على محاولات الاحتلال تكريس سياساته العدوانية والاجرامية على شعبنا، ومخططاته المتواصلة ومحاولاته فرض أمر واقع جديد في مدينة القدس عبر خنقها بالاستيطان والحفريات وتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاستمرار بالهجمة على المؤسسات الوطنية والثقافية والتعليمية، في محاولة منه لتنفيذ مخططات افراغ المدينة من الوجود الفلسطيني. ويتزامن ذلك مع هجمة احتلالية متواصلة ضد الاسرى والضفة.واستمرار الحصار على غزة.

يأتي ذلك والأزمة الداخلية السياسية في الكيان الصهيوني تتعمق أكثر فأكثر وتعصف بأركانه، فقد باتت الانتخابات الثالثة على الأبواب، و"نتنياهو" على أعتاب إنهاء حياته السياسية مدحوراً يجر أذيال الخيبة والهزيمة، والأحزاب الصهيونية ما زالت تتخبط بعنصريتها وفاشيتها وأزماتها، فما يحدث داخل الكيان هو بوارق أمل لشعبنا في قدرته على مراكمة صموده لتحقيق الانتصار وكنس هذه الأوساخ العنصرية والإجرامية عن أرضنا.

إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وفي ختام فعاليات ( جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا) نؤكد على التالي:-

أولا: لقد أسمعت جماهير شعبنا في مخيمات العودة في غزة ورفح والوسطى صوتها الهادر أن فلسطين من نهرها إلى بحرها توحدنا وأن القدس ستظل عاصمتها الأبدية، ولن تستطيع حرب التهويد ولا مخططات الإدارة الامريكية ولا الصمت العربي أن تضرب صمود شعبنا وتشبثه وتجذره وهويته فيها.

ثانيا: جاءت هذه الجماهير للتأكيد على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وبأن ذروة سنامها هي الإرادة الشعبية الجمعية، التعبير الحي والأصيل عن أهدافنا الوطنية، وهنا نؤكد على الاستمرار في جهود تطويرها وتوسيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال وأدوات نضالية جديدة، كخطوة لابقاء جذوتها مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا.

ثالثا: نحذر من استمرار الحصار والإغلاق، وندعو العالم أجمع إلى مساندة نضالنا العادل من أجل كسر هذا الحصار الظالم وإنهاء معاناة القطاع، فشعبنا لن يقبل باستمراره ولا يمكن أن يقبل المساومة أو الابتزاز أو المماطلة على هذا الحق.

• رابعا: لقد كشفت التطورات الأخيرة والتحديات الخطيرة السياسية الماثلة أمامنا بأن الوحدة الوطنية هي مفتاح صمودنا وركيزة أساسية لتحقيق الانتصار عل هذا العدو ومحاصرته ونزع الشرعية عنه، فهذه الوحدة هي زاد ثورتنا ومقاومتنا، ما يستوجب استمرار الضغط من أجل استئناف جهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وفقاً لم تم الاتفاق عليه وطنياً.

خامسا: نحيي أهلنا في مدينة القدس المحتلة والذين يخوضون ملحمة ثورية متواصلة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته، وندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى مقاومة مخططات الاحتلال بكل ما أوتي من قوة وعزيمة وإصرار

سادسا:ندعو إلى استنفار جميع الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية من أجل استمرار الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس العربية وحفظ مقدساتها ودعم صمود أهلها في مواجهة محاولات الاحتلال تهويد المدينة وعزلها عن محيطها العربي، وطرد سكانها ومحاولة الانقضاض على الرواية الفلسطينية وتاريخها العربي.

سابعا:تتقدم الهيئة بخالص التهاني من الأخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى الانطلاقة الثانية والثلاثين، وتؤكد بأنها شكّلت إضافة نوعية لنضال شعبنا وثورته المعاصرة.

ثامنا:تعلن الهيئة الوطنية بأن الجمعة القادمة تحمل اسم جمعة ( الخليل عصية على التهويد ) وتدعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذه الجمعة، للتنديد والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة.

التحية كل التحية لجماهيرنا الغاضبة من رفح حتى الناقورة،والمجد كل المجد، لشهدائنا والتقدير كل التقدير والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا البواسل، والتحية النضالية الخاصة لأهلنا في مدينة القدس والضفة.

مسيراتنا مستمرة والنصر حليف شعبنا

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

13-12-2019