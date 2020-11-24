تراند اليوم : إمام مصري يفارق الحياة أمام المصلين أثناء صلاة الجمعة

القاهرة - الخليج 365

فاضت روح إمام وخطيب مسجد مصري، أمام المصلين، أثناء خطبة صلاة الجمعة.

ووسط دهشة انتابت جميع المصلين، في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، فوجئوا بإمام المسجد الشيخ "محمود حبيب" اثر سقوط الإمام الذي كان يتحدث في خطبته عن اليوم الآخر وسؤال القبر.

وأكد المصلين، أنه في أثناء إلقاء الشيخ خطبة الجمعة شعر بألم شديد في صدره، وبعد دقائق قليلة جلس فجأة وظهرت عليه علامات التعب، ومن ثم سقط متقلباً الدرجات الثلاث الخاصة بالمنبر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل السقوط أرضاً، وجاء شخصان وحملاه سريعًا لمستشفى أشمون العام، وتبيّن وفاته على إثر وعكة صحية بصدره.

وشيعت جنازته التي خرجت من مسجد عمر بن الخطاب الواقع بالمدينة، عقب أذان المغرب.

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