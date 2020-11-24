تراند اليوم : فيديو وزير العمل +18.. فضيحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. فضيحة باسم الربيعي + 18 فضيحة الوزير العراقي فيديو كامل

فيديو وزير العمل +18.. فضيحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. فضيحة باسم الربيعي + 18 فضيحة الوزير العراقي فيديو كامل ظهر وزير العمل العمل العراقي في فيديو اباحي وهو يمارس الجنس مع مواطنة عراقية الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي وشكل صدمة في الاوساط العراقية مع انتشار فضيحة الوزير العراقي بشكل واسع على الانترنت وعلى فيسبوك وتويتر.

وغرد عراقيون بضرورة محاسبة الوزير العراقي واعتقاله لهذا الفعل الفاحش والذي يتنافى مع الاعراف العراقية.

وطالب المغردون بضرورة تبيان التفاصيل الكاملة للواقعة والتي تمس سيادة الدولة العراقية وأعراف وقيم الشعب العراقي.