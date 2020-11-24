تراند اليوم : هل يمكن للطيور أن تتسبب بإسقاط طائرة؟

موسكو/ الخليج 365

هبطت طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، الأمر الذي هدد سلامة الركاب على متنها.

وقال مسؤولين روس، إن حادثة الهبوط الاضطراري للطائرة في حقل الذرة قد تسببت بإصابة أكثر من 20 شخصا على الأقل.

ولا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في محركات الطائرات، بما فيها الطائرات الحربية، بسبب قوة شفط الهواء، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو "ما مدى شيوع ارتطام الطيور بطائرات الركاب أو الطائرات التجارية، وهل يمكن أن تتسبب بسقوطها؟"

وبحسب جمعية الطيارين البريطانيين، فإنه من النادر أن تكون مثل هذه الحوادث خطيرة، كما أنها حالات نادرة الحدوث.

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وقال أخصائي سلامة الطيران في جمعية الطيارين البريطانيين ستيفن لاندلس: "لقد صممت الطائرات وصنعت لتقاوم ارتطام الطيور"، مشيرا إلى أن الطيارين يخضعون لتدريب صارم لتمكينهم من التعامل مع مثل هذه الاحتمالات.

وأضاف لاندلس أنه خلال سيرته المهنية الطويلة في مجال الطيران، شهد 10 حالات فقط لارتطام طيور بالطائرات، ولم تتسبب أي منها بإلحاق أضرار كبيرة في الطائرات.

وأوضح لاندلاس، أنه في نصف هذه الحالات، وبسبب صغر حجم الطيور، لم يكن يدرك أن الطائرة التي كان يحلق بها ارتطمت بطائر إلا بعد أن يتفقد الطائرة بعد الهبوط.