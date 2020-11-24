تراند اليوم : دولة في أمريكا تسجل نسبة غير مسبوقة في دخول النساء الإسلام

هافانا ( كوبا ) - الخليج 365

سجلت كوبا إحدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، نسبة غير مسبوقة في دخول نسائها الإسلام.

فقد أصبح بالإمكان رؤية أعداد متزايدة من النساء يرتدين الحجاب في شوارع هافانا القديمة الخلابة، لكن هؤلاء النساء لسن سائحات بل مسلمات كوبيات تزداد أعدادهن يوما بعد يوم.

فرغم رطوبة الجو في الكاريبي أو صعوبة العثور على الطعام الحلال أو عدم وجود سوى مسجد واحد فقط في البلاد بأسرها، لم تفلح في إثناء هؤلاء النساء عن العثور على ضالتهن في الدين الإسلامي.

ومعظم من اعتقن الإسلام من النساء الكوبيات كانت وراء إيمانهن أسباب مختلفة من الإلهام الروحي إلى الفضول الديني أو عن طريق ارتباطهن بشريك مسلم.

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واعتنقت الصحفية مريم كاميغو (27 عاما) الإسلام قبل 7 سنوات، وتقول إن عدد النساء وخاصة في عمر الشباب اللائي يعتنقن الإسلام قد ازداد في السنوات الأخيرة.

وتشارك مريم بقوة في المجتمع الإسلامي المحلي وتدرس اللغة العربية والقرآن في مسجد هافانا الذي افتتح عام 2015.

كما صرحت إيساورا أرغودين البالغة 35 عاما بأنها تواجه صعوبات كامرأة كوبية مسلمة بسبب نقص "المعرفة" في الجزيرة.

وتشير "الرابطة الإسلامية في كوبا" إلى أن عدد المسلمين في البلاد يزيد عن 6000 شخص بينهم حوالي 1200 امرأة.