تراند اليوم : تسمم جماعي بحفل زفاف في مصر

القاهرة/ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الاثنين، بتسمم عشرات المدعوين على إحدى حفلات الزفاف في محافظة الغربية شمالي البلاد، وذلك عقب تناولهم "وجبة فاسدة".

وفي التفاصيل، اتضح أن الوجبة الفاسدة هي "حلوى الجاتو"، التي بمجرد أن تناولها المدعوون، شعروا بحالة إعياء، فتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت ما يقرب من 30 مدعوا.

وذكرت مواقع إخبارية مصرية، أنه تم إبلاغ الشرطة بحالات التسمم بعد تناولهم حلوى الزفاف الذي أقيم "في قرية سياحية مشهورة".

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تتحرى إدارة البحث الجنائي ظروف وملابسات الواقعة، بينما لم تصدر أي بيانات أولية صحية أو أمنية بشأن حالات التسمم.

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