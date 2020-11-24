تراند اليوم : توقيف رجل يضع جثة زوجته في صندوق سيارته!

باريس/ الخليج 365

ألقت الشرطة الفرنسية، الأحد، القبض على رجلاً قتل زوجته ووضع جثتها في حقيبة داخل صندوق سيارته.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن الشرطة عثرت في الصندوق الخلفي للسيارة على جثة الزوجة أثناء عودة العائلة من إيطاليا إلى فرنسا حيث محل اقامتهم.

وأفادت الشرطة بأه تم توقيف الرجل في جبال الألب الفرنسية بعد معلومات وردت إليها بان الرجل قام بقتل زوجته ووضعع جثتها داخل صندوق سيارته، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي.

وأشارت الشرطة الى أن الطفلين اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات كانا يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى.

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