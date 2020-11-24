تراند اليوم : الفنان أحمد عز يرد على الهجوم الإسرائيلي على فيلم الممر

القاهرة / الخليج 365

أكد الفنان المصري أحمد عز، أن الهجوم الإسرائيلي على فيمله الأخير "الممر"، والذي يعرض في صالات السينما، ويتناول الصراع المصري الإسرائيلي هو انعكاس لنجاح الفيلم.

وقال الفنان أحمد عز، أن مجموعة عمل الفيلم، قدمت عملاً فنياً، يستند على حرية الرأي والتعبير مشيرا أن يكون الممر محل اهتمام من الصحافة الإسرائيلية والكنيست فهذا نجاح وفق صحيفة " وطن" المصرية.

وأضاف أحمد عز، نحن نعيش في مرحلة سلام حالياً، وأتمنى استمرار السلام لبشاعة الحروب بشكل عام، ولكن إذا تحدثت عن أنفسنا، فنحن لا نريد شيئاً من أحد أو مهاجمة الغير، إلا أن الأجيال المقبلة لابد أن تدرك أن أجدادهم وآباءهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وأن دماءهم الطاهرة هي سبب معيشتنا حالياً في أجواء آمنة".

ويشارك في بطولة فيلم "الممر" هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.