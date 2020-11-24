تراند اليوم : باحثون: إكتشاف عضو جديد داخل جسم الإنسان يشعر بالألم

ستوكهولم/ الخليج 365

إكتشف باحثون في معهد "كارولينسكا" السويدي، وجود عضو بداخل جسم الإنسان، تتعلق وظيفته في الشعور بطبيعة الألم الذي يصيب الجسد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن علماء اكتشفوا هذا العضو، ما قد يعزز فرص تطوير عقاقير جديدة فعالة، مضادة للآلام.

وأضافت الصحيفة أن أهمية هذا الاكتشاف الجديد تكمن في أنه يقدم نظرة جديدة لطبيعة شعورنا بالألم، ويمكن أن تساعد في فك "ألغاز" طبية مهمة.

وقال الباحثون القائمون على الاكتشاف إن العضو المكتشف حديثا الجديد عبارة عن شبكة من الخلايا الدبقية المتخصصة، تحيط بالخلايا العصبية المستشعرة للألم، والتي تمتد حتى الطبقة الخارجية من الجلد.

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وأوضح المؤلف المشارك بالبحث، البروفيسور باتريك إرنفورس أن "السؤال الرئيسي الآن، هو ما إذا كانت هذه الخلايا هي في الواقع سببا لأنواع معينة من الألم المزمن".

أضاف الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة "ساينس" العلمية، أنهم فحصوا طبيعة هذه الخلايا، التي تم تجاهلها إلى حد كبير في السابق.