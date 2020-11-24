تراند اليوم : نتيجة تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية ( نتيجة رياض اطفال القاهرة ) نتيجة تنسيق المدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومى ( نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2019 )

نتيجة تقديم رياض الاطفال بالمدارس التجريبية ننشر لكم اليوم كافة نتيجة اسماء المقبولين في تنسيق المدارس التجريبية 2019 ورابط مباشرة لنتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2019 مباشرة من بوابة تعليم الاسكندرية لجميع لاراغبين بالاطلاع على النتيجة برقم القومي.

فقد صرحت وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالاسكندرية، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

وقد أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية في بيان رسمي على إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوف يتم إعتمادها وإعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بالرقم القومي.