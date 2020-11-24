أول تعليق للفنان محمد رمضان على قرار إيقافه عن التمثيل

علّق الفنان المصري، محمد رمضان، على قرار إيقافه عن التمثيل، بعد نشره صورة مع مغنٍ إسرائيلي خلال إحدى الحفلات في الإمارات.

وكتب محمد رمضان عبر صفحته: "أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير".

وأضاف: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري أعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! ".

وتابع تصريحه بالقول: "انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقتي في الله وحده".

وكان نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

وأضاف البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".

وتابعت النقابة قولها "المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة". بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"