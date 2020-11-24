تراند اليوم : لائحة المترشحين لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2020

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، عن لائحة المترشحين لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2020 .

وأصدرت مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية نتائج الانتقاء الاولي لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد فوج 2021- 2020 لأطر الأكاديميات الجهوية والملحقين التربويين والإداريين والاقتصاديين والاجتماعين.

و حاليا تم الإعلان عن نتائج الانتقاء الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة وهي جاهزة للتحميل من خلال الجدول بالاسفل، كما أنه يمكنكم الاطلاع على الصفحة المتجددة الخاصة من الاسفل.

لوائح المقبولين في امتحانات مباراة التعليم بالتعاقد 2020 2021 هنا

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