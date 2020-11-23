شاهد: الفنان محمد رمضان يزين صفحته بعلم فلسطين

قام الفنان المصري محمد رمضان بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة علم دولة فلسطين.

وجاء تغيير العلم لتهدئة الرأي العام بعد الهجوم الشديد عليه بعد التصوير مع ممثل إسرائيلي ، ولم يسلم محمد رمضان من الانتقاد والهجوم عليه بعد تغيير صورة الغلاف لعلم فلسطين.

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. معلقا علي ازمته بسبب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو فى إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila".

ونشر الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

كما نشرت القناة الإسرائيلية صورة للفنان محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي ، في وقت بدأ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بحملة لمطالبة الفنان المصري بضرورة توضيح الموقف.

وجاء رده على الازمة: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !!".