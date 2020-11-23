تراند اليوم : كيف تتعاملي مع طفلكِ الذي يكذب؟

إن من أهم المشاكل التي تواجه الوالدين خلال تربية أطفالهم هي مشكلة الكذب، والتي تجعلهم في حيرة من أمرهم حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة، فالكذب عادة سيئة سيتخلى عنها الطفل فيما بعد مع الوقت ولكن هذا يتوقف علي سلوكك معه، قد تواجهين صعوبة في التعامل مع مشكلة الكذب عند طفلك.

كيف أتعامل مع كذب الأطفال ؟

- اجعلي طفلك يشعر أنه يمكنه أن يأتي ويتحدث معك فيما يخفيه، واعلمي أن طفلك إذا كان قلقا بسبب أنك قد تنهرينه أو تضربينه أو تغضبين منه فسوف يجعله ذلك أن يتجنب إخبارك بالحقيقة ويكذب.

- العمل على تهيئة الأجواء النفسية المريحة في الأسرة فالشخص المطمئن لا يمكن أن يلجأ إلى الكذب مهما كانت الظروف.

- حاول أن تشجعي طفلك على قول الصدق، بمدحه أو تقديم هدية تناسبه حتى يعلم قيمة الصدق ومكانته ويبتعد عن الكذب.

- اجعلي طفلك يفهم أن كذبه سيكون له عواقب مع عدم التركيز على فكرة العقاب، وذلك لأن العقاب يأتى من منطلق الغضب ولكن العواقب تأتى من منطلق تصحيح السلوك الخاطئ.

- يجب عليك أن تحاولي اكتشاف السبب الحقيقى وراء كذب طفلك، وهل يكذب طفلك عليك كنوع من اللعب أو الخيال.

- لا تتسرعي في إلصاق التهمة بولدك قبل أن تتأكدي؛ لأن هذا سيضعف من موقفك التربوي لطفلك، والاتهام العشوائي يشعر الطفل بروح العداء والكراهية نحو والديه.

- استخدام الألعاب والقصص التي تثبت أهمية الصدق ، ومصارحته أننا بهذا نريد مصلحته ولا نقصد جرح مشاعره .

