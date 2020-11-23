تراند اليوم : الخميس القادم.. روائع كوكب الشرق تضيء المسرح الكبير بالأوبرا

الخليج 365 /

تتواصل سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التي تنظمها دار الأوبرا المصرية شهريا، حيث يقام في الثامنة من مساء الخميس 26 نوفمبر على المسرح الكبير أمسية تعيد للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل.

يحيي الأمسية ثلاث من نجمات فرق الأوبرا للموسيقى العربية هن ريهام عبد الحكيم ، رحاب عمر وسمرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الشاب مصطفى حلمي، وتتضمن نخبة من أجمل أغاني أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء منها عن العشاق لزكريا أحمد ، هذه ليلتى لمحمد عبد الوهاب ، ليلى نهارى – أروح لمين لرياض السنباطي، إلى جانب موسيقى حيرت قلبي أداء سوليست، الكمان سعيد كمال.

الجدير بالذكر أن احتفاليات كوكب الشرق تأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية في إطار جهد دار الأوبرا المصرية لمد جسور التواصل بين الماضي العريق والحاضر الواعد والمستقبل المشرق.

