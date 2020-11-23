تراند اليوم : شاهد.. نجاح 45 طبيب في عماية فصل توأمين ملتصقين القلب والكبد

نجح أطباء في عملية فصل توأم ملتصق عمرهما سبعة أسابيع، حيث كان التصاقهما من ناحية القلب والكبد، واستغرقت العملية الجراحية ثماني ساعاتفي مستشفى " Kosair" للطفولة في لويزفيل بولاية كنتاكي.

ولدت الطفلتان وهما تعانيان من عيب خلقي وتعانيان من التصاق في الصدر والبطن والتصاق هياكلهما من ناحية القلب والكبد مع بعضهما البعض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الأطباء كانوا متفائلين جدا ولكن بحذر خوفا على مستقبلهم المهني على الرغم من تكهنهم باجتياز العملية بنجاح.

اجتمع كثير من الأطباء والعاملين بالمستشفي قبل إجراء العملية الجراحية بساعات لإجراء التخطيطات اللازمة لفصل التوءم، حيث شارك في العملية الجراحية أكثر من 45 طبيبا وكثير من الممرضات والعاملين بالمستشفي.