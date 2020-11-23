تراند اليوم : كرواسون بالمربي

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، إفردي العجينة بواسطة شوبك حتى تصبح رقيقة السماكة.

قطّعي العجينة الى مثلثات متوسطة الحجم.

ضعي القليل من مربى الفراولة على طرف كلّ العجينة ثم لفيها على شكل رولات الكرواسون.

وزّعي رولات العجينة داخل صينية مغلفة بورق الزبدة.

في وعاء صغير الحجم، أخفقي البيضة والماء حتى تحصلي على مزيج متجانس.

إدهني وجه كل قطعة بالمزيج ثم ادخلي الصينية الى الفرن لحوالى 25 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن، صُفي الكرواسون في طبق التقديم ثم زيّني به سفرتك.