تراند اليوم : التموين تواصل نقل السلع المخفضة للمجمعات الاستهلاكية بمحافظات مصر

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وتحمل القوافل لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وصلصة ودقيق وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، أن اللحوم المبردة والطازجة بسعر موحد50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة لا يزيد سعر الكيلو عن 20 جنيها.
وأشار إلى أن قوافل السيارات بمناطق متنوعة بالمحافظات حيث توجد في الميادين العامة بمحافظات القاهرةوالجيزة والاسكندرية والبحيرة بمدينة دمنهور وبابشواي بالفيوم وببندر ببني سويف وبملوي بالمنيا وبالقوصية بأسيوط وبمنطقة باريس بالوادي الجديد والمراغة بسوهاج وببندربقنا ومرسي بالبحر الاحمر والكرنك بالاقصر ونصر النوبة بأسوان وغيرها من المحافظات.
وأضاف أن قوافل السيارات تنطلق يوميًا في أماكن متنوعة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل