تراند اليوم : التموين تواصل نقل السلع المخفضة للمجمعات الاستهلاكية بمحافظات مصر

تواصل السيارات اليومية المتنقلة المبردة المحملة بالسلع الغذائية، والتي تطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% إلى 25% عن الأسواق، نقل السلع لفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث الأهرام، والنيل، ، وشركتي الجملة (المصرية والعامة)، والمصرية للحوم، والمصرية .

وتحمل ودواجن مجمدة وسكر وزيوت وبقوليات وصلصة ودقيق وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع.

وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين ، في بيان له، أن المبردة والطازجة بسعر موحد 0 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة لا يزيد سعر الكيلو عن .

وأشار إلى أن قوافل السيارات بمناطق متنوعة بالمحافظات حيث توجد في الميادين العامة بمحافظات والجيزة بمدينة دمنهور وبابشواي وببندر وبملوي وبالقوصية بأسيوط وبمنطقة باريس والمراغة وببندربقنا ومرسي بالبحر والكرنك بالاقصر ونصر النوبة بأسوان وغيرها من المحافظات.

وأضاف أن قوافل السيارات تنطلق يوميًا في أماكن متنوعة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسرة المصرية وخاصة محدودة الدخل