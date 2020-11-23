تراند اليوم : طريقة عمل تارت بالفراولة والقشطة

يخلط الدقيق مع السكر والزبدة والفانيلا في خلاط الطعام للحصول على مزيج قشدي.

تضاف البيضة ويتابع الخلط للحصول على عجينة متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخلاط.

تلف العجينة بورق النايلون اللاصق وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.

يرش القليل من الدقيق فوق سطح طاولة العمل وتوضع عليه العجينة ثم تغطى بورقة نايلون وترق العجينة بالشوبك للحصول على دائرة كبيرة سماكتها نصف سنتيمتر.

تقطع دائرة العجين بواسطة قطاعة البسكويت أو كوب زجاجي إلى دوائر قطرها ٨ إلى ١٠ سم.

توضع الدوائر في قوالب تارت فردية وتوخز بالشوكة ثم تحفظ في قسم التجليد من الثلاجة لمدة ساعة.

يحمى الفرن لغاية ٣٥٠ درجة فهرنهايت وتخبز فيه قوالب التارت حتى تصبح وردية اللون.

تخرج قوالب التارت من الفرن وتترك لتبرد.

تحشى قوالب التارت المخبوزة بالكريما ثم تزين بالفراولة وتدهن بمربى المشمش.

تحفظ قطع التارت في الثلاجة حتى موعد التقديم.

تحضير الكريما

يسخن الحليب في قدر على النار مع قشرة الليمونة.

يخفق دقيق الذرة مع البيض والسكر والفانيلا.

ترفع قشرة الليمون من الحليب الساخن وتطفأ النار، ثم يضاف الحليب إلى البيض ودقيق الذرة والفانيلا والسكر.

يحرك المزيج جيداً ثم يعاد إلى النار ويطهى حتى يغلي ويتكثف.

ترفع القدر عن النار وتترك لتبرد.

