تراند اليوم : روبيان بصلصة ألفريدو

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نقدم لكِ سيدتي من مطبخ "طبق اليوم" طريقة تحضير روبيان بصلصة ألفريدو.
المقادير:
كوبان سباغيتي .. كوبان روبيان.. 3 ملاعق زبدة ملعقتان ثوم مفروم.. ملعقة توابل ايطاليه.. بقدونس مجفف.. كوبان صلصة ألفريدو.. كوبان جبنة البارميزان ..
الطريقة:
اطهي السباغيتي بالماء ..اغسلي الروبيان بالماء البارد ..وذوبي الزبدة بمقلاة كبيرة واقلي الروبيان حتى ينكمش ويفقد الماء وصفيه ثم اعيديه للمقلاة واضيفي الثوم المفروم ويقلى دقيقتان ثم اخفضي النار ..واضيفي صلصة ألفريدو ..والتوابل الايطالية تغطى المقلاه بغطاء ويترك على نار هادئة ثم اضيفي السباغيتي ويمزج ويرش بالبقدونس المجفف والجبن المبشور ويقدم حتى يسخن