تراند اليوم : خلطة سهلة وغير مكلفة للتخلص من حبوب البشرة

إذا كنتِ ممن تعاني من تراكم الحبوب في بشرتها، نقدم لك وصفة سهلة وغير مكلفة للتخلص من الحبوب بشكل نهائي.

ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة عسل نحل وخلطهم جيدا ووضعهم علي البشرة لمدة 15 دقيقة.

ويعمل هذا الخليط علي إزالة الحبوب من الوجه وتنعيم البشرة لأن القرفة تحتوي علي عناصر ضد البكتيريا، كما أن عسل النحل بمثابتة مضاد حيوي طبيعي يساعدك على ترطيب بشرتك ويجعلها محمية من الحبوب لأطول فتره ممكنة

كما نقدم لكي اليوم على ( بص وطل ) وصفة سهلة تساعدك على التخلص من الحبوب بشكل نهائي … هي وصفة سهلة التطبيق كما انها غير مكلفة

المقادير وطريقة التطبيق :

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ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة عسل نحل وخلطهم جيدا ووضعهم علي البشرة لمدة 15 دقيقة.

يعمل هذا الخليط علي إزالة الحبوب من الوجه وتنعيم البشرة لأن القرفة تحتوي علي عناصر ضد البكتيريا، كما أن عسل النحل بمثابتة مضاد حيوي طبيعي يساعدك على ترطيب بشرتك ويجعلها محمية من الحبوب لأطول فتره ممكنة