تراند اليوم : طريقة عمل توست بشراب الفراولة

الطريقة:

بمقلاة صغيرة ضعي العسل والفراولة والفانيلا يطهى على نار متوسطة الحرارة عندما يبدأ الخليط بالغليان اخفضي الحرارة واتركيه يطهى ولمنع الخليط من الالتصاق اضيفي قليل من شراب الفراولة ثم يرفع عن النار .. حمصي التوست ثم اخفقي البيض والحليب والقرفه ... غمسي كل شريحة من الخبز بخليط البيض حتى يمتص الخليط ذوبي بعض الزبدة بمقلاة كبيرة على حرارة عالية واضيفي التوست ويقلى حتى يكتب اللون البني على كلا الجانبين مع التقليب كل دقيقتان لكل جانب ان احتاج الأمر.. اضيفي بصحن التقديم التوست ويصب عليه من شراب العسل والفراولة والموز والكريمة المخفوقة والجوز ويقدم ساخنا