تراند اليوم : نتاءج مسابقة الاساتذة 2018 concours. onec .dz رابط الاطلاع على نتائج مسابقة الاساتذة 2018 "الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات...

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج مسابقة الاساتذة رسميا لجميع الولايات الجزائرية تيسمسيلت - البيض - بشار - البليدة-عنابة -تندوف- ورقلة- المسيلة-الوادي - معسكر - عين تموشنت - تمنراست- وهران-برج بوعريريج- غليزان - النعامة تيبازة- تبسة - البويرة- قالمة- تيارت -قسنطينة - سيدي بلعباس- ميلة - بجاية - بومرداس - ام البواقي - تلمسان- بسكرة - الجلفة - مستغانم - غرداية- خنشلة- الجزائر وسط- الاغواط- الشلف جيجل- سوق اهراس- سطيف- عين الدفلى- باتنة- الجزائر غرب - سعيدة- الجزائر شرق-ادرار-الطارف عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر الانترنت.

نتائج مسابقة الاساتذة 2018 الجزائر :-

فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن الوزارة كشفت عن اسماء جميع الفائزين في مسابقة الاساتذة للعام 2018 من خلال رابط رسمي عبر موقع الديوان الوطني، حيث بامكان جميع المتقدمين لاختبار مسابقة الاساتذة الاطلاع على نتيجة مسابقة الاساتذة مباشرة برقم التسجيل ومعرفة جميع اسماء الفائزين في مسابقة الاساتذة.

رابط الاطلاع على نتائج مسابقة الاساتذة 2018 :

اولا الدخول الى الموقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من هنا

ثانيا اختيار السلك الذي سجلت فيه التعليم او الادارة

ثالثا اختيار مديرية التربية للولاية التي سجلت فيها

رابعا كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بك او رقم التسجيل

خامسا اضغط لرؤية النتيجة ناجح او راسب

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