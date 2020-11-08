تراند اليوم : افكار للعيد للكبار والصغار ! !

أيام قليلة ويحل علينا عيد الفطر السعيد، إيذاناً بانتهاء شهر الخير شهر رمضان الكريم، ففي عيد الفطر يبدأ المسلمون بالتكبير في المسجد وترديد عبارة ” الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيراً والحمدلله كثيراً وسبحان الله وسبحمده بكرة واصيلاً، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركين، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ” ويستمر التكبير ثم يصلي المسلمون صلاة العيد، بعد ذلك يبدأ المسلمون بمصافحة بعضهم البعض وتبادل التهاني بالعيد، وتبدأ الزيارات إلى الأهل والاقارب والأحبة لصلة الأرحام كما أوصى الإسلام، وتعم الفرحة قلوب المسلمين بالعيد، فيما يقوم البعض بتقديم عيدية للكبار والصغار بمناسبة عيد الفطر، وفي هذا مجلة سنقدم لكم افكار لعيد الفطر للكبار خاصة، تابعونا ونرجو أن تنال إعجابكم .