تراند اليوم : ماهي العلامات الخمس التي تميز الأذكياء بشدة ؟!

ماهي العلامات الخمس التي تميز الأذكياء بشدة ؟!

غزة / الخليج 365

إذا راودك الفضول وفكرت في ما إذا كنت ذكياً للغاية أم لا؟ وأردت أن تعلم الإجابة على هذا السؤال؛ فلتطالع المؤشرات التالية، والتي يقول خبراء إن من يتصفون بها يتميزون بذكاءٍ يفوق المتوسط في غالبية الأحيان.

أظهرت دراسة أُجريت عام 2010 أن الشبان ذوي التوجهات المحافظة بشدة سياسياً، كانوا يتمتعون بذكاءٍ متوسط، بينما تميز أقرانهم ممن يتبنون آراء ليبرالية للغاية بقدرٍ أكبر من الذكاء.

يتسم الأشخاص الأكثر ذكاءً بأنهم عرضة لمشاعر القلق بشكلٍ أكبر من أترابهم.

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وأشارت إحدى الدراسات إلى أن ذلك يعود إلى أن التحلي بالقلق طالما ساعد البشر على التحسب للظروف المستقبلية، وبات بالتالي سمةً تجعل صاحبها أكثر قدرةً على البقاء على قيد الحياة.

كشفت دراسة تحليلية أُجريت في الولايات المتحدة أن الأشخاص الأكثر ذكاءً كانوا يحظون بثقة المحيطين بهم أكثر من غيرهم. كما تبين أن هؤلاء كانوا أيضاً أكثر سعادة وصحة.

كشفت دراسات علمية عن أن من يتحلون بذكاءٍ أكبر يكونون &ndash غالباً- أكثر رغبة في الانعزال عن سواهم، وهو ما يشير &ndash كما قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية - إلى أن الأشخاص الأكثر مهارة وبراعة، ربما يحتاجون إلى قضاء وقتٍ أطول بعيداً عمن يحيطون بهم.

أفادت دراساتٌ علمية بأن المراهقين الأكثر ذكاءً كانوا يخلدون للنوم متأخراً ويستيقظون في ساعة متأخرة من اليوم أيضاً. لكن نتائج مثل هذه بدت محيرة في ضوء ما هو متعارف عليه من أن النجاح يرتبط عادةً بالاستيقاظ مبكراً، وهو ما دعا الباحثين للتساؤل عما إذا كان إحراز النجاح في الحياة لا يتعلق في كل الأحوال بالتحلي بمعدلات ذكاء مرتفعة.

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