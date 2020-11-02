تراند اليوم : شاهد نت إقبال يوم أقبلت الحلقة الاولى .. مسلسل "اقبال يوم اقبلت "الحلقة الثانية أونلاين

مسلسل اقبال يوم اقبلت دراما اجتماعية تتناول قصة سيدة في أواخر الستينات من عمرها وجدت مرمية في جزيرة كويتية، وأثناء محاولة الطاقم الطبي ورجال خفر السواحل اسعافها تفتح عينيها وتنظر إلى السماء فتسترجع ما حدث لها وتروي حكايتها منذ ولادتها حتى وصولها إلى الجزيرة.

المسلسل بطولة هدى حسين التي تجسيد المراحل العمرية التي تعيشها "إقبال"، ويشاركها البطولة محمد المنصور وهبة الدري، كما يشارك في العمل مجموعة بارزة من الفنانين منهم صلاح الملا ومنى شداد وصمود وعبد الله الطراروة وانتصار الشراح وأمل محمد وغرور وأسامة المزيعل وسلوى الجرش.

قصة المسلسل مأخوذة عن رواية للدكتور حمد الرومي، وتمثل حالة من الاحتفاء بنضال المرأة وكفاحها والتحديات التي تتصدى لها، كما يمثل موقفا ضد النكران والجحود والمقدرة التي تتمتع بها المرأة في مواجهة الظروف والبقاء صامدة شامخة.

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