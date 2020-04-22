تراند اليوم : سما المصري سيدة تطل بالحجاب – صورة

تعشق الرقاصة المصرية سما المصري لفت الإنتباه مستخدمة كل الطرق حتى لو على حساب كرامتة لا تعرفها وعلى حساب اسمها الذي دخل موسوعة الدعارة في العالم.

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نشرت صورة مقسومة لنصفين ارتدت بإحداها الحجاب، والثانية بمبلاس معيبة برزت كل تضاريسها، وطلبت مِن من يتابعها اختيار الصورة الأقرب لهم.

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وعن نفسها اختارت الحجاب وتمنت لو أنها تستطيع أن تصبح محجبة، وقالت: (من غير نفاق انا احب رقم 1 بس مش قادره اعمله…ادعولي… أبدعوا باه بس من غير تريقه)

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ماذا قصدت بالصورة التي تقارن فيها بين نفسها كمحجبة وكعارضة للحم الرخيص!

تعلم جيدًا أنها حين تصبح محجبة ستتوقف كل نشاطتها على السوشيال ميديا ولن يصبح جسدها مباحًا لكل (خلق الله)، وعليها التقيد بما يفرضه عليها الحجاب وأولها التوبة والستر والصلاوات الدائمة والإبتعاد عن الشبكة العنكوبيتة.