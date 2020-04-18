تراند اليوم : سما المصري قلعت ملط بدون ملابس تثير ضجة على مواقع التواصل : اتفرج

أثارت الفنانة سما المصري الجدل في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، أثناء مسحها لشقتها.

وظهرت سما المصري في الفيديو بملابس ضيقة جريئة مكشوفة من الأعلى، وعلقت على الفيديو قائلة: “ودي بقى طريقه جديده لمسح الشقة ونصائح مهمه للستات”.

ونشرت أمس سما المصري، مقطع فيديو من أغنية “بسم الله الله اكبر”، عبر “إنستجرام” هنأت فيه الشعب والجيش المصري، بمناسبة نصر أكتوبر، وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “زي النهارده مصر وجيش مصر العسل اوي عملوا من إسرائيل صينيه مكرونه في الفرن وسففوهم تراب سيناء ومشوهم بالبوكسرات في الشارع”.

وتابعت: “كل سنه وانتوا طيبين يا حلوين ودائما يارب إسرائيل فاشخين وعدونا مقطعين واحنا كايدين العدا وفارسين.. يا سلاااام كان مفروض انا ابقي شاعره وأكتب أغنيه نصر أكتوبر بس معلش كنت لسه في علم الغيب… معلش اديني سايبه الشعراء ياكلوا عيش… صباح الفل”.