مشاهدة برنامج الحصن في السعودية على قناة mbc بث مباشر

ينتظر الكثيرون من عشاق المغامرات والمسابقات الترفيهية عرض الحلقة 3 من النسخة السعودية من برنامج "الحصن" بنسخته السعودية، على شاشة قناة MBC1. الحلقة كاملة اضغط هنــــا

وفي وقت سابق، أعلنت قناة MBC1 عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر" بأن بدء عرض منافسات برنامج الحصن بنسخته السعودية سيكون من يوم الأربعاء القادم في الساعة 9 والنصف مساءً.

وأرفقت القناة مقطع فيديو لمقاطع متنوعة من منافسات البرنامج تتميز بالطابع ال حماس ي والممتع، وكذلك الطابع الفكاهي بتعليقات ظريفة من الفنان محمد هنيدي، وذلك بتغريدة جاء فيها:

"الساحة تنتظرك والكل متحمس للمجازفة.. من سيقتحم "الحصن"؟.. تابعوا المنافسات الأربعاء 9.30 مساءً بتوقيت السعودية على MBC1".

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أعلن في يناير الماضي، أنه سيتم إنتاج نسخة سعودية من برنامج قلعة تاكيشي "الحصن" الياباني الشهير، وتم تصوير النسخة السعودية من البرنامج في مدينة الرياض.

برنامج "الحصن" الياباني الشهير هو برنامج مسابقات وألعاب ترفيهي تمت ترجمته ودبلجته إلى العربية وعرض على شاشات تلفزيونات العديد من الدول العربية، ولقد أقيم منذ العام 1986 إلى العام 1990، ولاقى صدى عربيًا وعالميا كبيرًا.