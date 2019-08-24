تراند اليوم : بنات عمرو دياب فى صور جريئة اخر جرأة وعارية

بنات عمرو دياب فى صور جريئة اخر جرأة وعارية
بنات عمرو دياب على انستقرام وصور تثير الجدل وتغضب المتابعين بشكل كبير ، احد المتابعين كتب ماتلم بناتك ياعمرو
وتعليقات كثيرة حول تشيههم بالاجانب فى ملبسهم الذى لايليق لا بالفن ولا الفنانين وكما قال احد المتابعين ” ولاحتى اولاد الطبالين ولزمارين يفعلون مايفعلونة بنات عمرو.
وعمرو دياب انفصل عن ام بنات ويسعى فى الزواج من اخرى واخيار مؤكدة عن زواجة قريبا
وننقل تعليقات القراء على الصور
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