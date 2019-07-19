الاكثر متابعة اليوم - الموت يفجع خالد يوسف بأقرب الناس... هل سيعود الى مصر لوداعه؟

أعلن تقرير لموقع "بوابة فيتو" وفاة شقيق المخرج المصري خالد يوسف بعد صراع طويل مع المرض.



واشار الى أن موعد الدفن هو اليوم (الجمعة) 19 تموز (يوليو) 2019، مع الإشارة إلى أن اللواء أبو مسلم يوسف كان يرقد في احد المستشفيات العسكرية في القاهرة.

ولم يتم الكشف عما إذا كان المخرج سيحضر مراسم وداع شقيقه أم لا. ويشار إلى أن الراحل الذي عمل في وقت سابق مساعداً لوزير الداخلية تلقى جزءا من العلاج خارج مصر قبل أن يعود إليها.

ومن المعلوم أن خالد يوسف ما زال يقيم خارج البلاد بعد تفاقم قضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إليه، والتي تم على إثرها حبس عدد من النساء الشهيرات.

ويذكر أنه تم مؤخراً إطلاق سراح الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج اللتين تم توقيفهما على ذمة القضية.