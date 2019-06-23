تراند اليوم : رنا هويدي فى اول ظهور لها استقبلتها الجماهير بوصلة توبيخ وسخرية لاذعة

رنا هويدي فى اول ظهور لها

استقبلتها الجماهير بوصلة توبيخ و سخرية لاذعة

رنا هويدي فى اول ظهور لها استقبلتها الجماهير بوصلة توبيخ وسخرية لاذعة فى سلسلة من عودة بطلات الافلام الاباحية مرة اخرى اصحاب الفيديوهات العارية والتى حملت لنا ممارسات جنسية بين مجموعة من الفنانات وعنتيل السينما المصرية خالد يوسف حرجت الاعلامية الاباحية من السجن رنا هويدي وفى اول ظهور لها قامت بصبغة شعرها وتغيير لونة ونشرت صورتها على انستجرم وتعتبر هى الصورة الثانية التى نشرت لها بعد خروجها من السجن فى القضية المعروفة بفيديوهات خالد يوسف الاباحية مع رنا هويدى ومنى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان وغيرهما .

المتهمة رقم 5 من اصل ….

كما هو معروف فإن رنا هويدي هي المتهمة رقم 5 في ما سمي قضية “الفيديوهات الفاضحة” ويقال ان هناك اكثر من 150 فيديو، للعديد من الفنانات و الفتيات الباحثات عن المجد والشهرة على أيد المخرج خالد يوسف، و قد بدأت الفضيحة مع الفنانة منى فاروق و الفنانة شيما الحاج تعهتهم بعد ذلك الراقصة كاميليا، ثم ظهرت فتاة اخرى يقال انها سيدة أعما وأسمها مني الغضبان،

ولقد تم القبض على رنا هودي في 27 فبراير الماضي، وكانت التهمة التي وجهت لها ترويج الفسق و الفجور، ثم تم تجديد حبسها في سجن .القناطر، و مؤخرا وافقت غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر، على إصدار قرار بإخلاء سبيل المذيعة رنا هويدي بكفالة و قدرها 50 ألف جنيه، و إلى الآن لم تبت الامور بشكل نهائي، ولم القرار النهائي للنيابة العامة المصرية، والذي يحتمل أن يتضمن إحالة الملف كاملا إلى احدى المحاكم، أو حفظ الدعوى لانقضاء المدة، وذلك أن كل المتهمات زعمن أنهن تزوجن عرفيا من خالد يوسف المخرج الشهير، وأن فيديوهات السكس والمقاطع الاباحية التي تم تصوريها مر عليها عدة اعوام. مع العلم أ، خالد يوسف اوحى بأنهم لم يتزوج اي منهن

من منكم بلا خطيئة؟:

وكانت رنا قد نشرت صورة لها عاريه وكتب ت على الصورة ” من كان منكم بلا خطيئة فليرجمنى بحجر

واليكم هذه الصورة من صفحة رنا هويدي على انستغرام لكن تم حذف التعليقات

اول صورة لرنا بعد خروجها من السجن :

وننشر لكم هذه الصورة وهى احدث صورة نشرت اليوم وقبل حذف التعليقات كانت قد كتبت رنا على الصورة تقول “الأطفال فعلا احباب الله

ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يخليك لأهلك يا قلبي انت علااااوي حبيبي

وبعد نشر الصورة استقبلت رنا وابل من التعليقلت الساخرة واللاذعة ننشرها كما هى .

ranaheweidy

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الأطفال فعلا احباب الله