الارشيف / منوعات

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي )...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

يستعد طلاب الازهر الشريف الذي لم يوفقوا في النجاح لمادة أو أكثر في امتحانات الدور الاول 2019 للامتحان في تلك المواد في شهر يوليو القادم , حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لمراحل النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية , والتقل الاعدادي والشهادة الاعدادية , والنقل الثانوي .

جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .
  • الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .
  • الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات /  التربية الفنية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

  • السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
  • الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
  • الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )

  • السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده /  الفقه .
  • الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .
  • الثلاثاء 30-7-2019 :  اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .
  • السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه /  الأحياء
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الجغرافيا .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .
  • الخميس 18-7-2019 :  المنطق / الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الفيزياء .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  /  الكيمياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .
  • الخميس 18-7-2019 :  تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

خالص التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

← إقرأ أيضاً:


إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا