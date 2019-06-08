تراند اليوم : بعد تصدرها "جوجل".. يارا نعوم تكشف أسرار علاقتها بخالد يوسف "فيديو"

تصدرت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، مؤشر "جوجل" وذلك بعد لقائهما مع منى الشاذلي في برنامج "معكم"، على فضائية "سي بي سي"، حيث كشفت من خلال اللقاء أبرز أسرار حياتها الشخصية وقصة زواجها من اللاعب على الرغم من اختلاف مجالهما، وعلاقة العمل التي جمعتها بخالد يوسف في فيلم "حين ميسرة".

وترصد "الرسالة" أبرز المعلومات عن يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب:

ولدت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، في محافظة القاهرة 1 سبتمبر عام 1985، والتي تبلغ حاليًا من العمر 34 عاما.

في عام 2007 شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر، وشجعها صديقاتها وأساتذتها على تلك التجربة، ولكن رفض أهلها تلك الفترة، وبالفعل فشلت في الحصول على اللقب، وذهب إلى المصرية إحسان حاتم، وهى من أب مصرى وأم أمريكية.

وفي عام 2008 ، وقفت مسابقة ملكة جمال مصر، وقررت إدارة المسابقة منحها لقب ملكة جمال مصر في ذلك العام، لتمثل نعوم مصر فى المسابقات الدولية، حيث تم تدريبها لخوض تلك المسابقة.

انتقدها عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بسبب ارتدائها "البيكيني" في المسابقة، وبخصوص هذا الموضوع قالت في تصريح صحفي: "هذا زي موحد أثناء إجراء الاختبارات، فلست عارية وسط محجبات مثلاً كي أكون شاذة عنهن فالجميع سواسية وقتها".

عملت في فترة من الأيام "موديل" إعلانات بعدما حصلت على لقب ملكة جمال مصر.

خاضت تجربة السينما من خلال فيلم "حين ميسرة" مع المخرج خالد يوسف الذي جعل عدد مشاهدها 12 بدلا من 4 مشاهد، كما كان متفقا عليه في بادئ الأمر، وهي المرة الوحيدة التي خاضت بها تجربة السينما.

تعرفت على زوجها اللاعب عماد متعب لأول مرة أثناء مشاركتهما في إعلان دعائي، شارك فيه أيضا اللاعب السابق محمد بركات، ولم تكن لديها آنذاك أي فكرة عنهما أو عن كرة القدم، وبعد عودة عماد متعب من فترة احترافه في السعودية، استعانت به في إعلان لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357.

تزوجت "يارا" من عماد متعب في 2 ديسمبر 2011، وانجبت أول مولودة وهي "تمارا" في يوليو 2013، ومولودتها الثانية "سيلين" في أغسطس 2014.

على الرغم من أن زوجها لاعب كرة مشهور، فأنها لا تعرف أي شئ عن كرة القدم، وهو المر الذي يبب بينهم خلافات دائما، لأنها قد تطلب منه الذهاب لمناسبة عقب خسارة الأهلي في مباراة ما، وهو الأمر الذي يرفضه مطلقا.

ندمت على مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر سابقا، ويرجع ذلك إلى صغر سنها، ولم تعرف أي شئ في تلك الوقت، ولو أنها ستدرك عواقب اشتراكها في تلك المسابقة لما كانت ستفعل، قائلة: "لو عاد الزمن بي مرة أخرى لن أقوم بالاشتراك في تلك المسابقة نهائيا، ولن أسمح لبناتي بالاشتراك في هذه المسابقة بأي شكل من الأشكال لأن عواقبها وخيمة".